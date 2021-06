Chiasso, a fuoco una palazzina: evacuato l'intero stabile

Questa mattina, 13 giugno, verso le 8.00 a Chiasso è scoppiato un incendio ed è andata a fuoco una palazzina. L'inchiesta avviata dovrà stabilire le cause del rogo. Le fiamme si sono sviluppate in una cantina ed il fumo ha invaso le scale per cui si è dovuto evacuare l'intero stabile di 2 piani, una persona è stata accompagnata all'ospedale dalla Croce verde del Mendrisiotto poiché ha inalato del fumo, ma ha già fatto rientro al domicilio. Le persone evacuate a titolo precauzionale sono circa una decina. Sul posto oltre alla Polizia cantonale per le operazioni di spegnimento i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto e la Croce verde di Mendrisio e una pattuglia della Polizia della città di Chiasso. Sono intervenuto anche i servizi dell'AGE per mettere in sicurezza lo stabile e permettere le operazioni di spegnimento.