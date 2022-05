Malore durante la gara Spartan Race: morto 34enne di Como

La Spartan Race è una delle corse a ostacoli più importante al mondo e si è svolta lo scorso fine settimana a Cesenatico. Stefano Russo, 34enne di Como era uno dei concorrenti. L'uomo, come riportano i colleghi di CesenaToday, ha accusato un malore durante la gara di sabato 28 maggio. Immediatamente soccorso, era stato trasportato all'ospedale Bufalini, dove è purtroppo morto nella mattinata di oggi lunedì 30 maggio.

"Il weekend della prima Spartan Cesenatico della storia - si legge nella nota diffusa sui social - verrà ricordato come un evento di successo funestato dalla tragedia che ha travolto la famiglia comasca Russo e l'intera comunità Spartan. Il destino più nefasto si è portato via il 34enne Stefano". Ripercorsa la tragica dinamica: "Si è accasciato al suolo sabato alle 9.18, ad un terzo di gara della Sprint (circa 1800 metri dal via)". E' stata la stessa famiglia del ragazzo a comunicare il decesso all'organizzazione. Una morte arrivata dopo due giorni di terapia intensiva nell'ospedale cesenate.

Il 34enne era stato subito soccorso da una delle unità mobili della Croce Rossa, posizionata nel Parco di Levante. Medici e paramedici avevano operato con il defibrillatore, poi il 34enne era stato portato al Bufalini dove si è spento lunedì mattina intorno alle 9:30.

"La comunità si stringe alla famiglia Russo, esprime il cordoglio più profondo ai congiunti di Stefano". E' la stessa organizzazione della Spartan Race ad esprimere tutto il dolore per la tragedia che ha purtroppo toccato la corsa ad ostacoli che si è svolta nel weekend a Cesenatico."