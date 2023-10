Infilzato alla gamba dal cervo mentre cerca di liberarlo: agente della polizia provinciale soccorso a Colonno

Un agente della polizia provinciale di Como è rimasto ferito a una gamba mentre cercava di liberare un cervo rimasto impigliato con il palco in cavi d'acciaio nella zona boschiva dell'Alpe di Colonno. L'agente stava intervenendo insieme ai vigili del fuoco per liberare l'animale poco prima delle ore 13.30 del 13 ottobre 2023. Durante l'intervento l'uomo è stato infilzato a una gamba ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

L'animale una volta liberato si è allontanato scomparendo tra la vegetazione. I cavi in cui è rimasto impigliato l'animale appartengono, forse, a una teleferica in dismissione.