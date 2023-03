L'uomo che litiga con la titolare dell'azienda e le punta la pistola in faccia

Attimi di paura lo scorso 8 marzo a Cermenate. Un uomo di 53 anni, camionista, dopo aver avuto un diverbio con la titolare dell'azienda per cui lavora ha estratto una pistola, puntandola in faccia alla donna e minacciandola.

Fortunatamente la "sfuriata" si è conclusa senza feriti anche perché, ma questo lo si è scoperto dopo, la pistola era una scacciacani che però poteva sembrare un pistola vera e propria, data la minuzia di dettagli con cui sono riprodotte oggigiorno. La donna dopo aver vissuto momenti di vero panico, una volta uscita dall'ufficio e dopo essere andata a prendere la figlia che l'attendeva in un centro sportivo vicino a Cermenate ha deciso di sporgere denuncia in caserma. Dopo i dovuti accertamenti il 53enne, un pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata con uso di armi.