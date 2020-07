Castiglione d'Intelvi: malore nella notte, bimba di 4 anni trasportata in elicottero all'ospedale di Brescia

Una bambina di 4 anni è stata colpita da un improvviso e grave malore nella notte mentre si trovava con la famiglia a Castiglione d'Intelvi. Non si conoscono ancora le cause del malore, ma stando alle prime informazioni la piccola è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico di Brescia dove è ricoverata in rianimazione. L'elicottero del 118 di Como è intervenuto intorno alle ore 1.15 nella zona di via Campo Sportivo. Seguiranno aggiornamenti.

