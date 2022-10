Cavargna, cade mentre fa la legna: morto un uomo di 82 anni

Una caduta fatale, questa mattina 18 ottobre intorno alle 9.20 a Cavargna per un uomo di 82 anni. In base a quanto appreso l'anziano sarebbe accidentalmente caduto mentre stava facendo la legna da un muretto di 4 metri e purtroppo le ferite e le contusioni riportate erano molto gravi, tanto da portarlo alla morte nonostante l'intervento del 118 in codice rosso con un'ambulanza della Croce Azzurra e l'auto-medica.