Le operazioni per liberare la strada sono ancora in corso

È accaduto stamattina, 25 marzo 2021 a Cassina Rizzardi in via Manzoni. Un autoarticolato è uscito fuori strada ed ha perso gran parte del carico. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e di appiano Gentile, la polizia locale e i carabinieri. Le operazioni per liberare la strada sono ancora in corso.