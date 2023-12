Colpo grosso all'azienda di tessuti: rubati 300 capi. Auto usata per sfondare il cancello

È successo la sera dell'8 dicembre, giorno di festa dell'Immacolata e tutto era stato studiato nei dettagli. Presa di mira da una banda di ladri la ditta di tessuti Camozzi di Casnate con Bernate. Secondo quanto è stato possibile ricostruire i ladri avrebbero utilizzato una macchina rubata come ariete per sfondare il cancello. Erano circa le 19 di sera e anche le ditte nei dintorni erano chiuse per le feste quando sono riusciti a entrare nel magazzino dove hanno rubato circa 300 capi di marca per poi scappare a bordo di un furgone bianco, lasciando sul posto la macchina usata per buttare giù il cancello. Indagano i carabinieri di Cantù che prenderanno visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.