Andava a spacciare nei boschi comaschi in BMW: sarà rimpatriato in Marocco con il primo volo

La BMW di grossa cilindrata era stata notata da molte persone. Tutti i giorni, verso mezzogiorno, arrivava vicino all'area boschiva di Casnate con Bernate. Dall'auto scendevano tre uomini che si infilavano nell'area verde, il quarto, il conducente, si allontanava sulla BMW. Le segnalazioni arrivate da molti cittadini ai carabinieri di Cantù si sono rivelate fondate. È stato quindi organizzato un blitz insieme ai Cacciatori di Calabria e ai militari della stazione di Fino Mornasco. I 4 uomini, tutti marocchini, sono stati fermati ed è stata ispezionata l' area boschiva adiacente. Qui sono risultate evidenti le tracce che in quel luogo si svolgesse attività di spaccio.

Tutti e quattro i soggetti fermati erano censurati per la violazione della normativa sugli stupefacenti. Uno di loro, un 32enne è risultato colpito da espulsione dal territorio nazionale per un periodo di 5 anni, pena sostitutiva al carcere (emessa dal Tribunale di Firenze) legata sempre a illeciti commessi in materia di stupefacenti. È stato quindi accompagnato al Centro di Permanenza e Rimpatrio per essere imbarcato sul primo volo disponibile per il Marocco.

Con questa operazione, che si è svolta lo scorso 29 settembre, i carabinieri di Cantù e i “Cacciatori”, hanno bonificato un’ulteriore porzione di territorio restituendola ai cittadini.