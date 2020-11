Casa in fiamme a Inverigo: ancora da stabilire da dove sia partito l'incendio

Stanno ancora lavorando i vigili del fuoco di Erba e di Cantù per spegnere l'incendio che sta divampando in una casa in via Crucetto a Inverigo. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 13 di oggi, 24 novembre. Ancora da chiarire da dove sia partito il rogo e le dinamiche del fatto. I vigli del fuoco stanno ancora spegnendo le fiamme.