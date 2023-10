Forte vento, i vigili del fuoco rimuovono i cartelloni pubblicitari di via Oltrecolle

Le forti raffiche di vento che hanno sferzato il territorio comasco nella giornata di domenica 15 ottobre hanno causaro diversi danni e costretto i vigili del fuoco a intervenire. Oltre che per rimuovere piante cadute o pericolanti i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Oltrecolle (angolo via Madruzza) su richiesta della polizia locale di Como. I cartelloni pubblicitari affissi alla parete a lato strada erano stati resi pericolanti. I pompieri hanno quindi provveduto a rimuoverli. Nella foto il momento dell'intervento.