Carlazzo, pedone investito in via Regina: è grave

L'incidente è avvenuto questa mattina 25 maggio a Carlazzo, frazione Sant'Agata intorno alle 8.20. Una donna di 78 anni è stata investita da un'auto in via Regina. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto i soccorsi del 118, un'automedica e un'ambulanza. La donna ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma agli arti inferiori con frattura. È stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Gravedona.