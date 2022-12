Carimate, lite tra camionisti nella notte: accoltellato un giovane di 28 anni

Lite tra due caminonisti di passaggio a Carimate nella notte tra il 3 e il 4 dicembre in via Colombriolo nei pressi dell'Agenzia delle Dogane. I due (entrambi di origini rumena) stando alle primissime informazioni, hanno litigato per futili motivi. Durante la discussione, avvenuta all'1 di notte, ad un certo punto uno di loro ha estratto un coltello e ha colpito prima alla mano e poi al fianco il 28enne. È arrivata quindi in codice rosso l'ambulanza della Croce Rossa insieme all'auto medica. Dopo una prima valutazione il giovane è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Cantù che stanno ricostruendo le dinamiche dei fatti.