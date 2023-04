Longone al Segrino, cucciolo di capriolo incastrato nella rete: soccorso e salvato

Sotto gli occhi di una piccola folla in apprensione i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo sono intervenuti per liberare un piccolo capriolo. Il cucciolo era rimasto incastrato in una rete di contenimento posizionata per precauzione contro il rischio di distaccamento di sassi dalla parete rocciosa a lato strada, sulla SP32, a Longone al Segrino. Intorno alle ore 12 i pompieri sono riusciti a liberare l'animale sano e salvo.