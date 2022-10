Cantù, infortunio sul lavoro: operaio resta col braccio incastrato in un macchinario

Infortunio sul lavoro ieri sera 24 ottobre a Cantù in una ditta in via Rencati. Un operaio di 62 anni è rimasto con il braccio incastrato in un macchinario. Inizialmente l'incidente è stato segnalato come codice rosso da Areu (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze). Sul posto i vigili del fuoco, il personale Ats, i carabinieri, due ambulanze e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. L'uomo è stato poi trasportato con l'elicottero all'ospedale di Varese in codice giallo ma le ferite riportate non sembrerebbero compromettenti.