Il figlio fa un incidente, la madre prende a parolacce i carabinieri. Denunciata

Un ragazzo minorenne, in sella al suo motorino l'altro ieri ha avuto un incidente con un'auto a Cantù. Erano circa le 19.30 quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, per fare i dovuti rilievi. Nel mentre è arrivata anche la mamma del minore che ha cominciato a inveire contro i militari perché, a suo avviso, non rivolgevano le domande giuste al figlio. La donna, una 56enne canturina, non smetteva di offendere pesantemente i carabinieri con frasi ingiuriose e davanti a altre persone. È stata quindi denunciata a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale.

Minorenni nei guai a Cantù

Sempre a Cantù, al termine di una attività investigativa, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali in concorso due studenti di 16 e 17 anni. All’inizio di aprile verso le cinque del pomeriggio in Piazza Garibaldi per motivi futili, avrebbero violentemente aggredito un loro coetaneo.