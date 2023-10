Cantù, 16enne denunciato per porto abusivo d'armi

Nel corso del fine settimana appena trascorso, la stazione carabinieri di Cantù, al comando del luogotenente Matteo Calvia, ha potenziato i controlli del territorio, con la finalità di prevenire e reprimere i fenomeni delle “Baby Gang”, che tanto preoccupano l’opinione pubblica e creano un forte allarme sociale.

I militari canturini a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà alla procura dei minori, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un 16enne di origini straniere, con numerosi precedenti di polizia.

Il 16enne, domenica mattina all’inizio della gara ciclistica "Gran Fondo di Lombardia" (che ha visto la partecipazione di oltre 2000 atleti provenienti da tutta Europa) veniva notato con un atteggiamento sospetto aggirarsi insieme ad un 19enne, anche lui conosciuto dai militari per via dei numerosi precedenti di polizia.

I ragazzi sono stati controllati in piazza Garibaldi: il 16enne era in possesso di un tirapugni in metallo, lungo circa 11 centimetri.