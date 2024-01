Canton Ticino, operaio folgorato da una scarica elettrica: morto a 35 anni

Incidente mortale sul lavoro ieri 22 gennaio le 17.20 a Cavergno, in Canton Ticino. Un 35enne operaio cittadino svizzero domiciliato oltre gottardo stava effettuando dei lavori presso la centrale idroelettrica. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire è rimasto folgorato da una scarica elettrica. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Salva e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.