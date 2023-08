Cantieri aperti dopo i danni del maltempo: due denunce e sanzioni per 28mila euro

Dopo l'ondata di maltempo che lo scorso luglio ha visto protagonista anche il Comasco sono stati aperti molti cantieri per riparare i danni a tetti e case. Per questo i carabinieri della compagnia di Cantù nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di controlli in collaborazione con i militari del N.I.L. e dell’I.T.L. di Como per verificare la sicurezza in questi numerosi cantieri edili.

Gli accertamenti si sono concentrati nel comune di Turate e nei paesi limitrofi. “I controlli effettuati dai militari e dal personale civile dell’Ispettorato del Lavoro di Como, hanno innanzitutto un aspetto preventivo, al fine di evitare gravi infortuni sul posto di lavoro, eventi che si sono già verificati nei giorni scorsi con drammatiche conseguenze per i lavoratori edili” specificano dalla compagnia dei carabinieri di Cantù. In particolare sono state controllate due aziende edili, tre lavoratori di cui uno non è risultato in regola, un’attività è stata sospesa per gravi violazioni in materia di sicurezza, due titolari sono stati denunciati in stato di libertà per varie violazioni in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e sono state elevate sanzioni per circa 28.000 euro.

“Le norme violate hanno riguardato principalmente la mancata idoneità alla mansione dei lavoratori, il rischio di caduta dall’alto, l’omessa informazione ai lavoratori, l’omessa formazione del lavoratore e l’omesso utilizzo dell’idonea attrezzatura da lavoro”. I controlli, annunciano dal comando, proseguiranno anche nei prossimi giorni, “al fine di scongiurare incidenti sul posto di lavoro”.