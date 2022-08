Cane e padrone scivolano in un dirupo alle Oasi di Baggero: salvati entrambi

Alle ore 12:40 di oggi 13 agosto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Erba ed una di specialisti SAF della sede centrale di via Valleggio sono intervenute a Merone ai laghetti di Baggero in via Cava Marna. I pompieri e gli specialisti del SAF hanno recuperato un cane e il suo padrone scivolati in un dirupo.

Le operazioni di soccorso sono state rese un po’ difficoltose per la parete friabile dove si staccavano terra e sassi si sono concluse positivamente con il recupero del padrone del cane incolumi.