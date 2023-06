Brutta avventura per un cane che oggi 14 giugno è precipitato in un dirupo a Torno in località Monte Piatto. Le squadre dei vigili del fuoco e gli specialisti Saf hanno raggiunto l'animale e lo stanno rassicurando in attesa dell'arrivo dell'elicottero Drago da Malpensa per poterlo infine riconsegnare nelle braccia del suo proprietario.