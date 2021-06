Lipomo, cagnolino cade in un pozzo: lo salvano i vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un cane meticcio di piccola taglia che poco dopo mezzogiorno è stato salvato dai vigili del fuoco di Como dopo una brutta caduta. L'animale era a passeggio con la padrona nella zona a ridosso di via Primavesi quando è caduto in un pozzo profondo circa 4 metri e lasciato inavvertitamente aperto. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Lipomo. I pompieri si sono calati e hanno recuperato il cagnolino che è apparso a dir poco spaventato ma apparentemente illeso. Grande felicità per la padrona che ha potuto riabbracciare il suo piccolo amico a quattro zampe e che ha ringraziato di tutto cuore i soccorritori.