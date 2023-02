Camion, furgoni e auto piazzati per bloccare le strade e chiodi in terra: la folle serata a Casnate

Camion, auto e furgoni piazzati per bloccare le strade e le vie d'accesso e chiodi in terra. Una scena surreale a Casnate con Bernate (al confine con Grandate) quando gli allarmi hanno cominciato a suonare. In molti hanno segnalato alle forze dell'ordine che le strade erano bloccate e sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e carabinieri di Cantù. I malviventi sarebbero riusciti, ma si attendono fonti ufficiali, a irrompere in un'azienda della zona industriale e a commettere un furto.

Un fatto simile era avvenuto lo scorso 3 febbraio a Lurago Marinone. I ladri si erano introdotti nel capannone di una ditta situata nella zona industriale dalla quale avevano rubato una serie di telefoni cellulari e nulla più. Un magro bottino soprattutto se rapportato ai danni commessi per portare a segno il colpo. In quel caso uno dei furgoni rubati era servito come ariete per sfondare il cancello e parrebbe che sia stato usato lo stesso metodo anche ieri sera. In aggiornamento.