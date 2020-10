Caglio, cade in un torrente dopo essersi perso nei boschi: intervenuto il soccorso alpino

Si è concluso in tarda serata di ieri, 9 ottobre, l’intervento di ricerca per un uomo di 68 anni di Renate (CO). Era uscito nei boschi con un amico, poi si sono persi di vista. L’allertamento è arrivato intorno alle 20:00. L’uomo era scivolato in un torrente. Il telefono era raggiungibile ma non abilitato a inviare le coordinate. Poco dopo è stato ritrovato, disorientato ma illeso. Per accompagnarlo fuori dal bosco in sicurezza, i tecnici Cnsas della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione, hanno dovuto imbragarlo e affrancarlo con la corda. L’intervento è terminato intorno alle 22:30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.