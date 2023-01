Colpito dalla gru, si frattura le vertebre: soccorso in un cantiere edile di Pusiano

Grave incidente sul lavoro a Pusiano nella mattina del 25 gennaio. Un operaio di 49 anni che stava lavorando in un cantiere edile di via Manzoni è rimasto ferito in modo molto serio alla schiena. Secondo una prima sommaria ricostruzione sembra che l'uomo stava manovrando una gru. Quando è sceso dal mezzo è stato colpito dalla cosiddetta "forca" la parte terminale della gru) ed è caduto a terra. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 di Como che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. L'operaio avrebbe riportato fratture vertebrali e ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano carabinieri della compagnia di Como e personale di Ats Insubria.