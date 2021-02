Brutta caduta in bici su una mulattiera a Cernobbio: salvato dall'elicottero dei vigili del fuoco

Lesioni e ferite per un 69enne, ma non è in pericolo di vita

Davvero una brutta caduta in biciletta quella in cui è rimasto coinvolto un uomo di 69 anni in località Piavanello a Cernobbio. L'uomo stava percorrendo con la sua mountain bike la Mulattiera Campo Solare quando è caduto rovinosamente al suolo. L'uomo non era più in grado di rialzarsi e così un compagno di escursione ha allertato i soccorsi. Sul posto è stato fatto intervenire l'elicottero Drago 84 dei vigili del di Malpensa che ha recuperato e trasportato il ferito all'area galoppatoio di Cernobbio dove è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118, intervenuti con un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio.