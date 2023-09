Cadorna, deraglia un treno della linea Milano-Como Lago

Qualche problema oggi intorno alle 14 per chi da Milano doveva arrivare a Como e Saronno. Un treno, in fase di manovra per arrivare in stazione a Cadorna e iniziare il servizio lungo la linea Milano-Como Lago è deragliato.

ll fatto è avvenuto poco prima delle 13.45 in un'area per la movimentazione dei treni a circa 600 metri dalla stazione e non risultano esserci feriti.

I contorni della vicenda, come riportato dai colleghi di MilanoToday, non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti della Polfer, sul posto insieme al personale di Trenord e dipendenti di Fnm, società proprietaria dell'infrastruttura. Secondo quanto appreso e confermato da Trenord il treno, un Tsr, era vuoto e in fase di manovra. Il macchinista, più nel dettaglio, era nella cabina di testa del convoglio R6040 e stava procedendo a velocità minima, la carrozza uscita dai binari è quella in coda, la sesta.

La circolazione dei treni diretti e in partenza da Cadorna è stata rallentata. Alcune linee hanno subito cancellazioni.

Tutti i treni cancellati

Linea S3

841 (MILANO CADORNA 13:02 - SARONNO 13:37) cancellato

846 (SARONNO 13:53 - MILANO CADORNA 14:28) cancellato

845 (MILANO CADORNA 13:32 - SARONNO 14:07) parte da Milano Bovisa

847 (MILANO CADORNA 14:02 - SARONNO 14:37) cancellato

850 (SARONNO 14:53 - MILANO CADORNA 15:28) cancellato

861 (MILANO CADORNA 17:02 - SARONNO 17:37) cancellato

866 (SARONNO 17:53 - MILANO CADORNA 18:28) cancellato

865 (MILANO CADORNA 17:32 - SARONNO 18:07) cancellato

868 (SARONNO 18:23 - MILANO CADORNA 18:58) cancellato

Linea S4

2742 (CAMNAGO-LENTATE 12:20 - MILANO CADORNA 13:07) termina a Milano Bovisa

Linea Milano Cadorna - Asso

643 (MILANO CADORNA 13:09 - ASSO 14:30) cancellato

Linea Milano Cadorna - Varese Nord - Laveno