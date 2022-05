Tragedia a Cadorago, morto travolto da un treno un uomo di 38 anni

La tragedia nella serata di oggi 3 maggio 2022, poco dopo le 20.30. Alla stazione di Cadorago, in via Roma, un uomo è stato travolto da un treno. Non si sa ancora cosa sia successo e non si esclude alcuna ipotesi: sul posto i carabinieri di Cantù. Arrivati anche i soccorsi del 118 (un'ambulanza e un'automedica) ma non c'è stato nulla da fare e l'uomo è deceduto sul posto. Impegnati nell'operazione anche i vigili del fuoco di Como e la Polfer che sta procedendo con i dovuti accertamenti. Si attendono gli aggiornamenti ufficiali degli organi competenti.

Trenord informa che potrebbero esserci rallentamenti e cancellazioni.