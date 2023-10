Cade in centro a Mariano Comense: grave un uomo di 75 anni

Oggi mercoledì 4 ottobre a Mariano Comense, proprio nella zona centrale di piazza Garibaldi un uomo di 75 anni è caduto a terra. Non si conoscono ancora le dinamiche o i motivi della caduta, quello che si sa è che i soccorsi sono scattati in codice rosso (massina gravità) e sul posto è arrivato anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia e un'ambulanza della Croce Rossa. Le sue condizioni sembrerebbero gravi. In aggiornamento.