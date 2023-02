Brunate, turista ferita nei pressi della funicolare: interviene il soccorso alpino

Intervento ieri pomeriggio, martedì 31 gennaio 2023, per i tecnici della Stazione Lario Occidentale - Ceresio, XIX Delegazione del Soccorso alpino. Sono stati attivati insieme con i vigili del fuoco per una turista che aveva riportato una sospetta frattura a una caviglia, mentre si trovava nella zona sotto Brunate, nei pressi dell’antica funicolare di Como. La signora è stata raggiunta dai soccorritori; due le squadre del Cnsas impegnate, oltre a un infermiere, sempre del Cnsas. Dopo la valutazione sanitaria è stata immobilizzata con i presidi idonei e trasportata più in basso, grazie anche alla disponibilità dei gestori della funicolare, che ha consentito di ridurre i tempi dell’operazione. L’intervento è finito nel tardo pomeriggio.