Brienno, 3 auto coinvolte in uno scontro in galleria sulla Regina: 4 feriti

Qualche disagio per il traffico sulla Regina in prossimità dell'incidente

È accaduto oggi, 25 gennaio, sulla statale Regina all'altezza di Brienno, nella galleria della statale. Sarebbero, secondo le prime informazioni pervenute, tre le auto coinvolte e 4 i feriti, tutti in codice giallo. Si tratta di una donna di 76 anni, un uomo di 83, un 77enne e un'altra persona la cui età non è stata resa nota. Da chiarire le dinamiche dello scontro. Sul posto tre le ambulanze, un' auto medica, i vigili del Fuoco e i carabinieri di Como. Qualche disagio per il traffico sulla Regina in prossimità dell'incidente dove c'è, al momento, il senso alternato di marcia.