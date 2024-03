Fermato l'uomo che dalla Brianza veniva a Como per spacciare la "droga dell'amore"

Dalla Brianza in auto, fino a Como, alla stazione San Giovanni per mettere in atto il solito copione: lilpasseggero scende poi torna, risale in macchina e si riparte, verso la loro base, la Brianza.

Addosso nascondeva dosi di Mdpv, Metilenediossipirovalerone: una droga sintetica che agisce come inibitore della ricaptazione di noradrenalina e dopamina. Anche detta "droga dell'amore" o "afrodisiaca" perchè rientra nelle chemsex, droghe assunte durante i rapporti sessuali.

Trentaquattro grammi in totale nascosti addosso e nell'auto, insieme a 20 di ketamina. E così, come riportano i colleghi di MonzaToday, mercoledì a Triuggio per un trentenne italiano sono scattate le manette. L'arresto è stato effettuato dagli agenti del commissariato Comasina della questura di Milano, impegnati in un servizio di osservazione. I poliziotti hanno notato una Fiat Punto sospetta in via Grossich a Milano. L'auto ha parcheggiato vicino a uno stabile, il conducente è entrato e poco dopo è uscito con un altro uomo, il trentenne brianzolo appunto. È in Brianza a Triuggio che il trentenne vive. E qui è stato fermato dalla polizia: gli agenti gli hanno trovato addosso 34 grammi di Mdpv e 20 di ketamina.

Apparsa nel mercato italiano nei primi anni 2000, l'Mdpv è una droga sintetica considerata "afrodisiaca" - tanto da rientrare nelle "chemsex" -, ma con effetti devastanti come la cocaina.