Il garage della droga: sequestrati 15 chili di marijuana e hashish. Arrestati tre comaschi

Quando i carabinieri di Lomazzo hanno aperto la saracinesca del garage a Bregnano nell' ispezionare l'interno hanno trovato una grande quantità di droga, per la precisione 10 chili di marijuana divisi in 10 confezioni e circa 5 chili di hashish in 35 panetti. Parte della merce era nascosta dentro un borsone a sua volta occultato dietro ad alcuni sacchi della spazzatura.

Sono stati arrestati e portati al Bassone tre cittadini comaschi classe 1991, 1989 e 1992 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un'operazione mirata dei militari di Lomazzo, esito di una attività investigativa sul territorio per contrastare lo spaccio di droga.