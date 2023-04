Banchetti di Pasqua rovinati nei boschi della droga comaschi: arrivano i "cacciatori". Spacciatori in fuga

Blitz nell'area boschiva di Parco Pineta compresa tra i comuni di Appiano Gentile in località Rugurè e Oltrona di San Mamette (località Cagabò - Fornace) ieri 8 aprile 2023. Insieme ai carabinieri del NOR di Appiano Gentile hanno operato anche gli squadroni di cacciatori di Calabria e Sicilia.Si tratta di un reparto specializzato in grado di operare anche nelle condizioni ambientali più difficili, che si avvale di procedure operative militari e tecniche di polizia.

Nel corso del servizio sono stati geo localizzati e smantellati cinque bivacchi. Gli spacciatori, probabilmente colti di sorpresa, hanno lasciato anche alcuni capi di abbigliamento, generi alimentari, materiale per il confezionamento dello stupefacente, bilancini di precisione e un coltello.

Per tutto il mese di aprile e maggio andranno avanti i controlli nelle zone boschive, note per lo spaccio di stupefacenti, con l’impiego degli squadroni eliportati dei "cacciatori".