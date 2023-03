Maxi blitz nei boschi della droga: inseguimento in auto in centro a Erba

Sono state 84 le auto e 145 le persone controllate in occasione dell'imponente operazione di controllo eseguita nelle zone boschive dei comuni di Erba e Merone per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree verdi. Il blitz è stato coordinato al dirigente della squadra mobile della questura di Como e ha visto l’impiego di numerosi agenti e di quattro squadre del Reparto prevenzione crimine di Milano.

Inseguimento in auto

Durante uno dei controlli un uomo si è dato alla fuga all’interno del centro cittadino di Erba, a bordo del suo veicolo, ma è stato prontamente tallonato da una pattuglia e fermato dopo un impegnativo inseguimento. L’uomo, identificato in M.Y., classe 1996, marocchino regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per guida senza patente. L’autovettura in uso al predetto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

I bivacchi dei pusher e il sequestro di hashish

I controlli sono stati estesi al territorio di Inverigo, nell’area boschiva prospiciente a via Fornacetta, dove sono stati sequestrati 20,39 grammi di hashish. La sostanza stupefacente rinvenuta era stata abbandonata da un uomo di origine magrebina il quale, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga, dileguandosi all’interno dell’area boschiva. Nel medesimo bosco sono stati smantellati alcuni bivacchi utilizzati per lo spaccio.