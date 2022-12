Como, bimbo di 20 mesi si chiude in auto: intervengono i vigili del fuoco

Momenti di apprensione per un bambino di 20 mesi rimasto chiuso nell'auto da solo. E' accaduto nel primo pomeriggio del 30 dicembre 2022 nel parcheggio antistante la questura di Como, in viale Roosevelt. Secondo una prima ricostruzione il piccolo avrebbe accidentalmente azionato il tasto di chiusura delle portiere prendendo di sprovvista i genitori che erano appena usciti dalla vettura. Mamma e papà hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto in pochissimi minuti sono giunti i vigili del fuoco di Como che hanno operato per forzare l'apertura della portiera. Il bambino sta bene, per lui e i suoi genitori solo un po' di paura.