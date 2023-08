Tragedia al Belvedere dei Resinelli: precipita nel vuoto. Morto un uomo

Un disivello di circa 200 metri, in una zona coperta da bosco fitto. Un uomo è morto dopo essere precipitato dal Belvedere dei Piani dei Resinelli. I soccorsi, come riportano i colleghi di LeccoToday, sono stati allertati ieri, venerdì 25 agosto e la zona della passerella è stata subito raggiunta. Otto i tecnici del Cnsas- Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico - impegnati nell’intervento, altri dieci si sono portati ai Resinelli questa mattina, sabato 26 agosto, con due sanitari, insieme al nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. La scorsa notte c’è stato un forte temporale che ha reso più complicate le operazioni. Nel momento in cui stiamo scrivendo sono in corso le operazioni di recupero del corpo senza vita della persona precipitata. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.