È morto Stefano, il ciclista di 54 anni investito a Bellagio

Dopo due giorni in cui ha lottato per la vita non ce l'ha fatta Stefano Rossi, il ciclista di 54 anni di Milano, investito lo scorso venerdì 11 agosto intorno alle ore 14 a Bellagio mentre percorreva via Regina Margherita.

Da subito le sue condizioni erano parse molto gravi, l'elisoccorso decollato da Como villa Guardia lo aveva trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Qui è stato operato ma nonostante le cure ricevute è morto nella notte tra sabato e domenica.

L'incidente e i soccorsi

Stefano in sella alla sua bici da corsa stava percorrendo una strettoia e, secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe rimasto "schiacciato" da un lato da un'automobile, dall'altro da un furgone.

Sul posto sono arrivati prontamente i soccorsi del 118 con un' ambulanza oltre ai carabinieri della stazione di Bellagio che hanno il compito di ricostruire esattamente le dinamiche dell'incidente mortale.