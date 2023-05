Il dolore del papà di Beatrice, morta a 17 anni: "Abbracciate sempre i vostri figli"

"Abbracciate sempre i genitori o i figli prima di uscire di casa e ogni volta che si rientra. Bea lo faceva sempre". Sono le commosse e strazianti parole che il papà di Beatrice Zaccaro ha affidato ai social in un messaggio di cordoglio in seguito alla tragica perdita della figlia, morta nel weekend all'ospedale Niguarda di Milano dove era stata ricoverata nella nottata di sabato in seguito a una caduta da un motorino guidato da un ragazzo di 16 anni. Beatrice, la 17enne di Cantù quella sera però non ha potuto riabbracciare i suoi genitori.

La tragedia e la decisione di donare gli organi

Una tragedia immensa quella che ha colpito papà Massimiliano e mamma Grazia che hanno deciso di donare gli organi di Bea, così come lei avrebbe voluto. Una ragazza piena di vita e con un futuro che si stava costruendo con la grinta dei suoi diciassette anni. Prima il diploma a una scuola di estetica di Monza e ora i primi stage a Cermenate. Ma tutto è stato spazzato via la sera in cui c'è stato l'incidente sullo scooter, guidato da un ragazzo di 16 anni. "Il funerale, scrive sempre il padre sui social, sarà domani alle 17, nella chiesa del santuario di viale Madonna a Cantù. Grazie a tutti per l’aiuto che state dando. Grazie a Zanfrini pompe funebri per la pazienza e il rispetto, stessa cosa per Michele del cimitero, Roberto Montorfano e suo fratello che sono sempre unici. E tutti gli altri siete troppi. Grazie a tutti".

L'incidente

Beatrice, di 17 anni di Cantù, è rimasta coinvolta nella caduta dallo scooter venerdì notte a Seregno. Alla guida del motorino c'era un ragazzo di 16 anni di Desio. Stavano tornando dagli amici quando poco prima delle ore 2 il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter. L'incidente è avvenuto in via Alberto da Giussano. La ragazza ha perso subito conoscenza nonostante indossasse il casco ed è stata trasportata in codice rosso al Niguarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno. Per la giovane Beatrice non c'è stato nulla da fare.