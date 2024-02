Al bar con il taser, denunciato un 21enne

Era tranquillamente al bar con un taser in tasca quando i carabinieri di Mariano Comense sono entrati nel locale, un bar, per un controllo. I militari hanno notato uno strano rigonfiamento nella tasca e, in seguito alla perquisizione è saltato fuori il taser. L'arma era stata acquistata su internet. Il taser in Italia è considerato un arma dalla Legge che lo include tra gli oggetti atti a offendere che non possono essere portati fuori dalla propria abitazione, salvo autorizzazione. Il ragazzo denunciato in stato di libertà è un 21enne di origini marocchine, pregiudicato e con precedenti per questioni legate allo spaccio. Nei prossimi giorni continueranno questi tipo di controlli, anche nei locali, con lo scopo di far sentire alla popolazione la vicinanza dei carabinieri, che svolgono innanzitutto una funzione di "rassicurazione sociale".