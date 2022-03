Fino Mornasco, cercano di scassinare il bancomat di Banca Intesa ma fuggono a mani vuote

Tentato furto nella notte allo sportello bancomat di Banca Intesa, in via Garibaldi a Fino Mornasco. Nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2022 i malviventi hanno cercato di scassinare lo sportello utilizzando, forse, un piede di porco. Il bancomat è stato vistosamente danneggiato ma i ladri non sono riusciti as asportare neanche una banconota. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Fino Mornasco. Le telecamere di sorveglianza sono state manomesse ma non è detto che non sia riuscite a riprendere alcune immagini utili per rintracciare i responsabili.