Controlli in via Anzani, baby pusher fugge alla vista della polizia ma viene fermato

Ragazzino spacciatore fermato in via Anzani a Como. Aveva con sé 9 grammi di marijuana. Il giovane era insieme ad altri ragazzi amici quando, intorno alle ore 17.30 del 5 giugno, una volante della polizia di Stato della questura di Como si è avvicinato al gruppo per un controllo. Alla vista della pattuglia è iniziato il fuggi fuggi. Gli agenti sono comunque riusciti a fermare due dei ragazzi che erano presenti e uno di loro ha cercato di disfarsi di un pacchetto gettandolo sotto di un’auto in sosta. Il pacchetto è stato immediatamente recuperato dai poliziotti ed è risultato contenere la sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato portato in questura e identificato: si tratta di un 16enne residente a Bulgarograsso. Il minore è stato fotosegnalato, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, vista l'età, riaffidato ai suoi genitori che nel frattempo erano stati avvertiti dagli agenti e si erano portati negli uffici della questura di Como.