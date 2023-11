Prende a mazzate un autovelox: nei guai un cittadino svizzero

Ha distrutto un autovelox, colpendolo ripetutamente e così ora un 69enne cittadino svizzero domiciliato in Leventina è nei guai. Il radar semi-stazionario si trovava in via della Pietra a Iragna, in Canton Ticino. La polizia cantonale è riuscita a ricostruire i fatti avvenuti lo scorso 3 novembre. L'uomo ha tentato di mettere fuori uso l'apparecchiatura colpendola ripetutamente con un attrezzo e cagionando danni quantificabili in circa 7 mila franchi. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di danneggiamento. Sarà inoltre chiamato a risarcire i danni e le spese di riparazione.