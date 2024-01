Tiziana e Morgan, morti entrambi "per annegamento". E ora si attendono i dati della scatola nera della Mercedes

E' stata eseguita l'autopsia sui corpi di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, deceduti sabato scorso nell'incidente in cui l'auto è precipitata nel lago davanti al parcheggio panoramico di viale Geno a Como. L'anatomopatologo ha dichiarato di necessitare di 60 giorni per presentare la relazione completa alla Procura, poiché sono in corso una serie di esami sul materiale raccolto. Nonostante ciò, sembra che l'ipotesi principale rimanga quella della morte per annegamento per entrambi.

Morgan, 38 anni, e Tiziana, 45, si trovavano nell'auto quando il SUV, parcheggiato vicino alla ringhiera, ha improvvisamente preso velocità, scardinando una panchina in pietra e abbattendo la ringhiera parapetto, per poi finire nel lago. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, dopo l'impatto con la parte meno profonda del fondale, l'auto si sarebbe capovolta, sprofondando fino a 15 metri.

Sebbene entrambi gli occupanti siano riusciti a liberarsi e a uscire dall'abitacolo, non sono riusciti a risalire in superficie. Nei prossimi giorni, il procuratore Giuseppe Rose incaricherà un perito di esaminare l'automobile e la sua "scatola nera" per comprendere le ragioni per cui l'auto possa essere partita all'improvviso, andando a finire nel gelido lago.