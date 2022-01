Un altro incidente questa mattina in via Varesina a Como, in questo caso sono state coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata nello scontro. Alla guida un uomo di 27 anni e uno di 51, nessuno sembra in pericolo di vita. Sul posto sono interventi i mezzi di soccorso del 118, i pompieri e i carabinieri per gli accertamenti del caso.