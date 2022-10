Intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco ieri sera poco dopo le 21.30 a Inverigo in via Monte Nero per un incidente stradale. I pompieri del distaccamento di Erba sono stati chiamati a intervenire per il ribaltamento di una autovettura. Fortunatamente è risultato illeso il conducente. In corso gli accertamenti del sinistro da parte delle forze dell'ordine.