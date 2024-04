Auto pirata abbandonata dopo l'incidente: all'interno mezzo etto di hashish

Durante un normale controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Mozzate sono intervenuti a Veniano, precisamente in via Volta, in seguito alla segnalazione di un incidente stradale.Una delle auto coinvolte era stata abbandonata sul posto: conducente e passeggero si sono dati alla fuga alla vista delle forze dell'ordine. Dopo un accurato controllo del veicolo, i militari hanno rinvenuto due involucri in cellophane contenenti circa 470 grammi di hashish. Nel frattempo, le altre persone coinvolte nell'incidente sono state soccorse e assistite, mentre sono state avviate le ricerche dei due individui dell'auto pirata.