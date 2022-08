Auto piomba sui tavolini di un bar: almeno 7 i feriti

Drammatico evento oggi 9 agosto a Giussano in provincia di Monza e Brianza ma confinante col comasco con Mariano Comense, Arosio, Inverigo e Carugo. Alcune persone sedute nei tavolini all'aperto del River Cafè in viale Rimembranze sono state investite da una macchina. Sono almeno 6 i feriti: una ragazza di 22, un giovane di 27, due uomini di 35, uno di 47, uno di 51 e una signora di 80 anni. Sul posto grande spiegamento di forze dell'ordine e di soccorsi. Decollato da Como Villa Guardia l'elisoccorso in codice giallo. Intervenute anche 4 ambulanze e un'automedica e i vigili del fuoco del distaccamento di Seregno e Lissone e l'autopompa di Desio. Le operazioni di soccorso sono in atto e le dinamiche dell'incidente sono in fase di valutazione.

In aggiornamento.