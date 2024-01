Auto sfonda il parapetto e finisce nel lago davanti a viale Geno, disperse due persone

Un'auto in fondo a viale Geno, vicino alla Como Nuoto, ha sfondato il parapetto ed è finita nel lago. Erano circa le 22.50 del 6 gennaio 2024. Si cercano almeno due persone che erano all'interno del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco di Como. Il 118 ha inviato due ambulanze e l'auto medica. Non sono ancora stati resi noti i dettagli dell'incidente. Articolo in aggiornamento.