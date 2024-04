Assalto nella notte alle poste di Tavernerio e Arosio: bancomat saltati in aria

Sono ancora pochissime le informazioni trapelate su quanto avvenuto questa notte agli uffici postali di Tavernerio e Arosio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire intorno alle 3 sarebbe stato fatto saltare in aria il bancomat e parte dell'edificio delle poste di Tavernerio e sempre nella notte tra il 12 e il 13 aprile la stessa sorte per una delle sedi di Arosio. Date le modalità l'ipotesi è che sia stata la stessa banda a colpire due volte a distanza di meno di 30 minuti. Per provocare le esplosioni avrebbero utilizzato il gas. I carabinieri indagano.